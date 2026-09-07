Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden "Filo Jet" isimli yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan Nazmiye Özbolat'ın arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan cenazesi, memleketi Hatay'a getirildi.

Özbolat için Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'ndeki meydanda cenaze namazı kılındı. 8 çocuk annesi Özbolat'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Özbolat'ın oğlu ise aynı kazadan kurtuldu. Özbolat'ın KKTC'ye torununun düğünü için gittiği öğrenildi.