EKTAM KIBRIS Limited’in Köprülü köyündeki üretim tesisinde, önceki gün olması gerekenden fazla kimyasal ilaç kullanılması nedeniyle zehirlenme yaşandı.

Üç emekçi hastaneye kaldırılırken, tesiste çalışan çok sayıda işçide öksürük, nefes darlığı ve kaşıntı gibi şikâyetlerin görüldüğü belirtildi.

Köprülü köyünde bulunan ve Sarex Ltd. tarafından işletilen Pepsi üretim tesisinde, yetkisiz bir personelin kimyasal gaz oranlarını yanlış ayarlaması sonucu fecaatin eşiğinden dönüldü. Yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle ağır şekilde zehirlenen üç çalışan Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tesisteki üretimi derhal durdurdu. Örgütlü sendika DEV-İŞ ise olayda ihmali bulunan tüm sorumlular hakkında yasal işlem başlatacağını duyurdu.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Köprülü köyünde bulunan, DEV-İŞ’e bağlı Emek-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu EKTAM Kıbrıs Ltd.’ye ait ve Sarex Ltd. tarafından işletilen Pepsi üretim tesislerinde iş kazası ile ilgili sorumluların cezalandırılması için de yasal yollara başvuracağını duyurdu.

DEV-İŞ, olayda üç sendika üyesinin ciddi şekilde zehirlendiğini ve Mağusa Devlet Hastanesi’nden rapor aldığını, henüz rapor almayan ancak semptomları bulunan çalışanların da olduğunu bildirdi.

DEV-İŞ’ten yapılan açıklamada, şirket yöneticilerinin uzmanlık alanı olmamasına rağmen üretim tesislerine sendikalı olmayan bir işçiyi soktuğu ileri sürülerek, konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı belirtilen kişinin kullandığı kimyasal gaz oranlarını ayarlayamaması sonucu çalışanlarda zehirlenme meydana geldiği iddia edildi.

Yaşananların ardından üç sendika üyesinin ciddi şekilde zehirlendiğini belirten DEV-İŞ, “3 sendika üyemiz ciddi şekilde zehirlenmiş ve Mağusa Devlet Hastanesi’nden rapor almış; hâlâ daha rapor almayan ama semptomları bulunan üyelerimiz de bulunmaktadır” açıklamasında bulundu.

DEV-İŞ, olayın ardından Sağlık Bakanlığı’nın üretim tesislerinden gerekli numuneleri aldığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ise şirketteki üretimin durdurulduğunu açıkladı.

“Bu olayın takipçisiyiz” diyen DEV-İŞ, şirketin uyguladığını ileri sürdüğü işçi karşıtı tutumlara ilişkin davalarının devam ettiğini belirtti.

Sendika, yaşanan olayla ilgili sorumluların cezalandırılması için de yasal yollara başvuracağını duyurdu.

DEV-İŞ açıklamasında, “Şirketin uyguladığı işçi karşıtı tutumlara karşı davalarımız devam etmekte, buna ek olarak, bu olayla alakalı da tüm sorumluların cezalandırılması için yasal tüm haklarımızı kullanacağımızı açıkça beyan ederiz” ifadelerine yer verdi.