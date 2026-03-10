Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından organize edilen Ekrem Yeşilada Kış Kupası, küçük yaş kategorilerinde oynanan karşılaşmalarla tenis severlere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Turnuvanın 8 ve 10 yaş kategorilerinde genç sporcular korta çıkarak hem yeteneklerini sergiledi hem de centilmence mücadeleleriyle alkış aldı.

Organizasyon boyunca sporcuların gösterdiği performans, Kuzey Kıbrıs’ta tenis altyapısının geliştiğini bir kez daha ortaya koyarken, aileler ve tenis severler de tribünlerden genç raketlere destek verdi.

8 YAŞ KATEGORİSİNDE ŞAMPİYON OREGBEMİ

8 yaş kategorisinde oynanan karşılaşmalar büyük çekişmeye sahne oldu. Turnuvayı David Adegboyega Oregbemi birinci sırada tamamlayarak şampiyonluk sevinci yaşadı. Emir Ertuğ Güder ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Bu kategoride yarı finale yükselen sporcular Eniz Tüzünkan ve Biray Berkut olurken, çeyrek finalde mücadele eden isimler Aden Derviş Kansu, Mina Salderay, Güven Atma ve Mehmet Ümit Tezel oldu. Alt grup maçlarında ise Ali Adataş birinci, Marcus Kragkaer Larsen ikinci sırayı aldı.

10 YAŞ TEK ERKEKLERDE KARAKAŞLI ZİRVEDE

10 yaş tek erkekler kategorisinde oynanan maçlar da büyük heyecana sahne oldu. Turnuvayı zirvede tamamlayan Karan Karakaşlı şampiyonluğa ulaşırken, Niyazi Akçın ikinci sırada yer aldı.

Yarı finalde Mikhail Zonov ve Sarp Astan mücadele ederken, çeyrek finalde Eral Tüzünkan ve Rüzgar Özdenefe korta çıktı. Alt grup maçlarında Deniz Irmaklı birinci olurken, Aren Tuncalı ikinci sırayı elde etti.

10 YAŞ TEK KIZLARDA GÜNSER ŞAMPİYON

10 yaş tek kızlar kategorisinde ise finalde üstün bir performans ortaya koyan Çağer Emine Günser turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Nil Pera Pınar ise ikinci oldu.

Yarı finalde Lina Vural ve Erin Tüzünkan mücadele ederken, çeyrek finalde Melek Ateş ve Mira Göksan yer aldı. Alt grup karşılaşmalarında Masal Nalbantoğlu birinci, Tamay Başaran ise ikinci sırada yer aldı.