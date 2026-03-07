Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından organize edilen Ekrem Yeşilada Kış Kupası, farklı yaş kategorilerinde oynanan çekişmeli karşılaşmalarla KKTF kortlarında tüm heyecanıyla devam ediyor. Tenis severlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuvada genç sporcular ile deneyimli tenisçiler kortta kıyasıya mücadele ederken, oynanan final ve yarı final maçları büyük heyecana sahne oldu.

12 YAŞ KIZLARDA ŞAMPİYON ERİN TÜZÜNKAN

12 Yaş Kızlar kategorisinde oynanan final karşılaşmasında Erin Tüzünkan ile Çağer Emine Günser karşı karşıya geldi. Mücadelede etkili bir performans sergileyen Erin Tüzünkan, rakibini 6/2 ve 7/6’lık setlerle mağlup ederek şampiyonluğa uzanan isim oldu. İki genç tenisçinin ortaya koyduğu mücadele izleyenlerden büyük alkış aldı.

12 YAŞ ERKEKLERDE AREN YUMURTACIOĞLU ZİRVEDE

12 Yaş Erkekler kategorisinde oynanan final karşılaşması günün en çekişmeli maçlarından biri oldu. Aren Yumurtacıoğlu ile Darıa Damırchı arasında oynanan mücadele üç sete uzadı. İlk seti 6/4 kazanan Aren Yumurtacıoğlu’na karşılık Darıa Damırchı ikinci seti 7/5 alarak maça denge getirdi. Karar setinde yeniden üstünlüğü ele alan Aren Yumurtacıoğlu seti 6/2 kazanarak karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı.

16 YAŞ ERKEKLERDE ŞAMPİYON ASIM ARAS ASTAN

16 Yaş Erkekler kategorisi finalinde Deniz Hüseyin Önen ile Asım Aras Astan karşı karşıya geldi. İlk seti 6/2 kazanan Asım Aras Astan karşısında Deniz Hüseyin Önen ikinci seti 6/3 alarak durumu eşitledi. Ancak karar setinde yeniden üstün bir oyun ortaya koyan Asım Aras Astan seti 6/2 kazanarak karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı ve kategorisinde şampiyon oldu.

SENYÖR ÇİFT ERKEKLERDE FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Senyör Çift Erkekler kategorisinde oynanan yarı final karşılaşmasında Maxim Bam / Dimitri Cebotari çifti, Mehmet Emin Yüksel / Hasan Burgaç ikilisine karşı oldukça üstün bir performans sergiledi. Karşılaşmayı 6/0 ve 6/2’lik net setlerle kazanan Bam / Cebotari çifti adını finale yazdırdı.

SENYÖR KARIŞIK ÇİFTLERDE NET GALİBİYET

Senyör Karışık Çiftler kategorisinde oynanan yarı final maçında Emre Debreli / Meryem Birkan çifti, Hüseyin Çocuk / Azra Akkuş ikilisi karşısında etkili bir oyun ortaya koydu. Mücadeleyi 6/0 ve 6/0’lık setlerle kazanan Debreli / Birkan çifti finale yükselen taraf oldu.

Ekrem Yeşilada Kış Kupası’nda mücadeleler önümüzdeki günlerde oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Turnuva, farklı yaş kategorilerindeki tenisçilerin sergilediği yüksek tempo ve çekişmeli maçlarla tenis severlere keyifli anlar yaşatmayı sürdürüyor.