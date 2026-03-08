Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen U19 Ligi dün (cumartesi) 1. Hafta müsabakaları ile başladı.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonu’nda gerçekleştirilen karşılaşmalar heyecan içinde geçerken gençler maçlarında büyük çekişme yaşandı.

Erkekler Kategorisi Sonuçları

1. Ayak

GAÜ 3 - Dumlupınar 0

Gönyeli 3 - Sütlüce 1

2. Ayak

Arucad Anka 3 - Alayköy Gsk 0

GAÜ 3 - Gönyeli 0

3. Ayak

Arucad Anka 3 - Dumlupınar 0

Sütlüce 3 - Alayköy Gsk 1

4. Ayak

Arucad Anka 3 - Sütlüce 0

GAÜ 3 - Alaykös Gsk 0

Gönyeli 3 - Dumlupınar 0

Ekrem Yeşilada Kış Kupası devam ediyor
Ekrem Yeşilada Kış Kupası devam ediyor
İçeriği Görüntüle

Kadınlar Kategorisi Sonuçları

1. Ayak

Arucad Anka 1 - Gönyeli 3

2. Ayak

GAÜ 3 - Gönyeli 1