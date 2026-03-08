Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen U19 Ligi dün (cumartesi) 1. Hafta müsabakaları ile başladı.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonu’nda gerçekleştirilen karşılaşmalar heyecan içinde geçerken gençler maçlarında büyük çekişme yaşandı.
Erkekler Kategorisi Sonuçları
1. Ayak
GAÜ 3 - Dumlupınar 0
Gönyeli 3 - Sütlüce 1
2. Ayak
Arucad Anka 3 - Alayköy Gsk 0
GAÜ 3 - Gönyeli 0
3. Ayak
Arucad Anka 3 - Dumlupınar 0
Sütlüce 3 - Alayköy Gsk 1
4. Ayak
Arucad Anka 3 - Sütlüce 0
GAÜ 3 - Alaykös Gsk 0
Gönyeli 3 - Dumlupınar 0
Kadınlar Kategorisi Sonuçları
1. Ayak
Arucad Anka 1 - Gönyeli 3
2. Ayak
GAÜ 3 - Gönyeli 1