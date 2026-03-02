Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Kış Kupası, 9 yaş kategorisinde oynanan karşılaşmalarla tenis severlere heyecan dolu anlar yaşattı. KKTF kortlarında gerçekleşen müsabakalarda geleceğin tenisçileri korta çıkarak hem yeteneklerini sergiledi hem de önemli bir deneyim kazandı. Küçük yaşlarına rağmen sergiledikleri performansla dikkat çeken sporcular, izleyenlerden büyük alkış aldı.

9 YAŞ TEK ERKEKLER SONUÇLARI

Turnuvanın 9 Yaş Tek Erkekler kategorisinde başarılı performansıyla Mikhail Zonov birinci oldu. Finalde mücadele eden Yankı Yurtsever ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Yarı finale yükselen sporcular Hasan Deniz Adataş ve Emir Ertuğ Güder olurken, alt grup karşılaşmalarında Mehmet Ümit Tezel birinciliği elde etti. Bu grupta ikinci sırayı ise Doğu Atamtürk aldı.

9 YAŞ TEK KIZLAR SONUÇLARI

9 Yaş Tek Kızlar kategorisinde ise Nil Pera Pınar şampiyonluk ipini göğüsleyen isim oldu. Finalde mücadele eden Sienna Sezginer turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Yarı finalistler Biray Berkut ve Nesil Nalbantoğlu olurken, alt grup birinciliğini İzem Yönder elde etti.