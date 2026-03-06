Pakan Spor Kulübü tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Kış Kupası, farklı yaş kategorilerinde oynanan çekişmeli karşılaşmalarla tüm heyecanıyla devam ediyor. Turnuva, KKTF kortlarında tenis severlere keyifli anlar yaşatırken, genç sporcular ile tecrübeli tenisçileri aynı organizasyonda buluşturuyor.

Günün programında özellikle yarı final ve final karşılaşmaları büyük mücadelelere sahne olurken, sporcuların ortaya koyduğu performans izleyenlerden takdir topladı.

12 YAŞ KIZLARDA FİNALİN ADI BELLİ OLDU

12 Yaş Kızlar kategorisinde oynanan yarı final karşılaşmaları sonrası finale yükselen isimler belli oldu.

Çağer Emine Günser, Liz Başman karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak mücadeleyi 6/1 ve 6/2’lik setlerle kazanmayı başardı. Günün diğer yarı finalinde ise Erin Tüzünkan, Manıa Bagherı karşısında 6/3 ve 6/2’lik skorla galip gelerek finale yükseldi.

12 YAŞ ERKEKLERDE ÇEKİŞMELİ YARI FİNALLER

12 Yaş Erkekler kategorisinde de yarı final karşılaşmaları büyük mücadeleye sahne oldu.

Aren Yumurtacıoğlu, Cenk May karşısında üstün bir oyun sergileyerek 6/1 ve 6/1’lik skorla adını finale yazdırdı. Diğer yarı finalde ise Darıa Damırchı, Sarp Astan’ı 6/2 ve 6/4’lük setlerle mağlup ederek finale yükselen diğer sporcu oldu.

16 YAŞ ERKEKLERDE FİNALİSTLER NETLEŞTİ

16 Yaş Erkekler kategorisinde oynanan yarı final karşılaşmalarında Deniz Hüseyin Önen ve Asım Aras Astan finale yükselen isimler oldu.

Deniz Hüseyin Önen, Hasan Aras Duman karşısında 6/3 ve 6/4’lük setlerle galip gelirken; Asım Aras Astan ise Toprak Ata Candan karşısında 6/2 ve 6/2’lik net bir skorla finale adını yazdırdı.

SENYÖR KADINLARDA ŞAMPİYON LAL SARGUN

Senyör Tek Kadınlar finalinde Lal Sargun ile Gülen Gül Coşkun karşı karşıya geldi. Mücadelede etkili bir performans ortaya koyan Lal Sargun, rakibini 6/1 ve 6/2’lik setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

SENYÖR ERKEKLERDE ZAFER DİMİTRİ CEBOTARİ’NİN

Senyör Tek Erkekler finalinde Kemal Soyer ile Dimitri Cebotari kozlarını paylaştı. Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Dimitri Cebotari, rakibini 6/3 ve 6/3’lük setlerle mağlup ederek şampiyon olmayı başardı.

Ekrem Yeşilada Kış Kupası’nda farklı yaş kategorilerinde oynanan karşılaşmalar, sporcuların yüksek temposu ve mücadele gücüyle tenis severlere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Turnuvada önümüzdeki günlerde oynanacak karşılaşmalarla birlikte diğer kategorilerde de şampiyonlar belli olacak.