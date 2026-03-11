Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından organize edilen Ekrem Yeşilada Kış Kupası, farklı yaş kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli karşılaşmalarla devam ediyor. KKTF kortlarında gerçekleşen turnuvada genç sporcuların yanı sıra büyükler ve senyör kategorilerinde de önemli mücadeleler sahne alıyor.

Tenisseverlerin ilgiyle takip ettiği turnuvada sporcular, tur atlamak için kortta büyük bir mücadele ortaya koyarken, bazı karşılaşmalar ise son setlere ve tie-break oyunlarına kadar uzayarak heyecanı doruğa çıkardı.

14 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİNDE NEFES KESEN MAÇLAR

14 Yaş Kızlar kategorisinde oynanan ilk tur karşılaşmaları oldukça çekişmeli geçti. Özellikle üç sete uzayan mücadeleler izleyenlere büyük heyecan yaşattı.

Sonuçlar:

• Larin Vural – Alisa Sadıkoğlu: 6-4, 1-6, 10-6

• Alya Işıl Dağ – Hatice Kırçay: 4-6, 3-6

• Mania Bagheri – Sahra Sevgi Sofu: 5-7, 6-2, 9-11

14 YAŞ ERKEKLERDE MÜCADELE YÜKSEK TEMPODA

14 Yaş Erkekler kategorisinde de sporcular tur atlamak için kortta büyük efor sarf etti. Bazı karşılaşmalar net skorlarla sonuçlanırken, bazıları tie-break setlerinde belirlendi.

Sonuçlar:

• Deniz Varoğlu – Emre Aleks Kural: 5-7, 6-2, 6-10

• Ufuk Özdemir – Toprak İşgüzar: 6-0, 6-0

• Uzay Şakir – Yiğit Murat Kul: 6-1, 5-7, 10-6

• Yalın Yurtsever – Yaşar Hüseyin Cahitoğlu: 6-2, 6-1

BÜYÜK KADINLARDA YARI FİNAL BİLETLERİ DAĞITILDI

13+ Büyük Kadınlar kategorisinde oynanan çeyrek final maçlarının ardından yarı finale yükselen sporcular belli oldu. Favori isimlerin tur atladığı maçlarda bazı karşılaşmalar net skorlarla tamamlandı.

Çeyrek Final Sonuçları:

• Esila Işıklı – Şengül Tilki: 0-6, 0-6

• Alya Işıl Dağ – Sahil Ece Yerebakan: 0-6, 0-6

•Gökçe Karamahmutoğlu – Gülen Gül Coşkun:7-5, 6-1

• Ivana Silich – Oksana Piddubna: 0-6, 0-6

BÜYÜK ERKEKLERDE İLK TUR TAMAMLANDI

13+ Büyük Erkekler kategorisinde oynanan ilk tur karşılaşmaları sonrasında bir üst tura yükselen sporcular belli oldu.

Sonuçlar:

• Aber Esat – Sami Ali Sarpten: 0-6, 2-6

• Tan Özkan – Hasan Aras Duman: 1-6, 5-7

• Adem Mertgöz – Umut Demir: 0-6, 0-6

SENYÖR ÇİFT ERKEKLERDE ŞAMPİYON BELLİ OLDU

Turnuvanın Senyör Çift Erkekler kategorisinde final maçı oynandı. Metin Poslu / Emre Debreli ikilisi, Maxim Bam / Dimitri Cebotari çiftini 6-0 ve 6-2’lik setlerle mağlup ederek kategorinin şampiyonu oldu.