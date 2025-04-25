Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Kuzey Kıbrıs Eczacılık Öğrencileri Birliği (NEUPSANC) ve Öğrenci Dekanlığı iş birliğinde düzenlenen “Majistral Hazırlık Etkinliği” kapsamında, eczacılık öğrencilerine yönelik “Pastil Hazırlama” uygulaması gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren NEUPSANC tarafından organize edilen etkinlik, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dökerek mesleki becerilerini geliştirmeyi amaçladı. Farmasötik teknoloji alanındaki temel üretim süreçlerinden biri olan pastil hazırlama uygulaması sayesinde katılımcılar, majistral formülasyonların hazırlanması, uygun tekniklerin kullanımı ve kalite kontrol süreçleri hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu. Eczacılık mesleğinin temel uygulamalarını pekiştirme ve pratik deneyim kazanma açısından büyük önem taşıyan etkinlik, öğrencilerin mesleki gelişimlerine önemli katkılar sundu. Uygulamalı eğitim ortamında bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı bulan öğrenciler, geleceğin eczacıları olarak daha donanımlı bir şekilde mesleklerine hazırlanma yolunda önemli bir adım attılar.

Çok sayıda öğrencinin yer aldığı etkinliğe; Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, Yakın Doğı Üniversitesi Öğrenci Dekanı aynı zamanda Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz ile NEUPSANC Başkanı Tanaka Moses Nyabvure katılım gösterdi.

Laboratuvar ortamında üretim yaptılar, kendi pastillerini hazırladılar!

Etkinlik kapsamında öğrenciler, antiseptik özellikte sert şeker pastilleri hazırlayarak hem üretim sürecini adım adım deneyimledi hem de farmasötik formülasyonlara dair uygulamalı bilgi edindi. Şeker, bal, damıtılmış su, aroma verici olarak limon yağı veya nane yağı ile renklendirici maddeler kullanılarak hazırlanan pastiller, belirli bir ısıda karamelize edilip kalıplara döküldü ve soğutularak katılaştırıldı. Öğrenciler, pastil yapımında kullanılan yardımcı maddelerin tat, kıvam ve raf ömrü üzerindeki etkilerini gözlemledi. Hazırlanan pastillerin boğaz ağrısı, öksürük ve ağız iltihaplarında lokal etki sağlayabileceği gibi, vitamin içeriğiyle bağışıklığı destekleyen formüller de içerebileceği aktarıldı. Bu uygulama, eczacılık öğrencilerinin ilaç hazırlama sürecine dair teorik bilgilerini pekiştirip pratik becerilerini artırmalarını da sağladı. Aynı zamanda hasta dostu dozaj formları hakkında da farkındalık oluşturdu.

Teorik bilgileri pratiğe dönüştü!

Etkinlikte, Yakın Doğu Üniversitesi’nin birçok eczacılık fakültesinde bulunmayan alt yapı olanaklarına sahip olduğunun altını çizen Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, “Genç öğretim üyesi kadromuzla eczacılık eğitiminde fark yaratan bir yere sahibiz. Gelişmeleri anında izleyen ve geleceğin eczacılarını yetiştirmek üzere eğitim programını sürekli güncelleyen bir fakülteyiz. Öğrencilerimizi mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor” dedi. Düzenlenen atölye çalışmalarının, öğrencilerin temel farmasötik üretim süreçlerini yerinde öğrenmelerine imkan sunduğunu belirten Yakın Doğı Üniversitesi Öğrenci Dekanı, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz ise “Bu tür uygulamalar, öğrencilerimizi geleceğe daha hazır hale getiriyor ve mesleğe olan güvenlerini artırıyor” ifadelerini kullandı. NEUPSANC Başkanı Tanaka Moses Nyabvure ise öğrenci odaklı etkinliklerin önemine vurgu yaparak, “Bu tür uygulamalar sayesinde teorik bilgimizi pratiğe dökme fırsatı buluyoruz. Kendi ellerimizle bir ürün hazırlamak motivasyonumuzu artırırken, mesleki yetkinliğimizi de pekiştiriyor” dedi.