Birinci Lig ekiplerinden Geçitkale’de pazartesi akşamı gerçekleştirilen genel kurulda başkan adayı çıkmadı. Uzun süredir kulüpte başkanlık yapan Ahmet Kadı’nın göreve devam etmeme kararı sonrasında genel kurulda başkan adayı çıkmadı.

Kulüp eski başkanlarından Hüseyin Baybora’nın Divan Başkanlığı’nı, Mustafa Sevinç ve Emin Soyal’ın divan sekreterliklerini yaptığı genel kurulda, mali rapor ve faaliyet raporu okunarak, oybirliğiiyle onaylandı.

Divan Başkanı Hüseyin Baybora, genel kurulda başkan adayı çıkmaması üzerine genel kurulu 15 gün sonraya erteledi.