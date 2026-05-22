Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü, bir sezonda elde ettiği 5 kupanın gururunu görkemli bir Şampiyonluk Balosu ile kutladı.

Lefkoşa’da Grand Pasha Hotel’de gerçekleştirilen gecede sporcular, teknik ekip, yönetim, taraftarlar ve sponsorlar bir araya gelerek büyük bir şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Yeşil-beyaz kulüp, sezon boyunca ortaya koyduğu başarıyı birlik ve beraberlik vurgusuyla taçlandırırken, gece boyunca “şampiyonluk” ruhu ön plana çıktı.

Kulüp yetkilileri, Gençlik Gücü’nün yalnızca bir spor kulübü değil, büyük bir aile olduğunu vurgulayarak destek veren herkese teşekkür etti.

Yeni hedeflerin ve yeni şampiyonlukların mesajı verilen gece, kulüp tarihine unutulmaz anlardan biri olarak geçti.