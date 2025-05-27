Son 1 yılda 2 kez lig çıkma başarısı gösteren ve 1. Lige yükselen Aslanköy teknik ekibini güçlendirdi.

Antrenör Ahmet Ercen yönetimindeki ekip yardımcı antrenörlük görevine Adem Ertem’i getirdi. Ayrıca ekipte kondisyoner olarak Hacı Ahmet ve kaleci antrenörü ise Latif Sakar olarak devam edecek.

1. Ligin yeni ekibi kadro şekillendirme çalışmalarımı devam ederken İddialı bir kadro kurma hedefinde.

Aslanköy yönetiminin geride kalan sezonda A. Kozanköy’de forma giyen deneyimli futbolcu Efe Çopur ile de anlaştığı bildirildi.