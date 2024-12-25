Geçitkale-Tatlısu ana yolunda saat 12.00’de meydana gelen trafik kazasında 36 yaşındaki Bayram Sarı yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Bayram Sarı, LM 907 plakalı salon araçla Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli virajı geçtikten sonra, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve iki takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde zeytin bahçesi içerisinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.