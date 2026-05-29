Güney Kıbrıs genelinde suçun önlenmesi, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenlik duygusunun artırılması amacıyla polis tarafından dün gece kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Kent merkezleri ve kritik bölgelerde yoğunlaştırılan önleyici polislik faaliyetleri sonucunda, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde yasa dışı ikamet, bina açma ve hırsızlık gibi çeşitli suçlarla bağlantılı toplam 10 kişi tutuklandı.

Operasyonlar kapsamında 312 araç durdurularak kontrol edilirken, 430 sürücü ve yolcu denetlendi. Ayrıca 31 işletmede yapılan kontroller sonucunda iki ihlal tespit edildi.

Trafik denetimlerinde ise toplam 152 sürücü hakkında işlem yapıldı. Bunların 61'inin yasal hız sınırını aştığı belirtildi.

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 77 alkol testinde bir sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edilirken, yapılan üç uyuşturucu testinden biri de pozitif sonuç verdi.

Denetimler sırasında çeşitli ihlaller nedeniyle iki araç trafikten men edilerek muhafaza altına alındı.

Polis, suçla mücadele, vatandaşların korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla hedefli operasyonlar ve denetimlerin ülke genelinde devam edeceğini açıkladı.