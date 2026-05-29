Güney Kıbrıs'ta faaliyet gösteren “Canlı Çiftçilerin Sesi” örgütü üyeleri, ayak ve ağız hastalığı kapsamında yürütülen uygulamalara karşı bugün yeni bir protesto eylemi gerçekleştiriyor. Çiftçiler, özellikle hayvan itlafları ve Veteriner Hizmetleri'nin hastalığın yönetimine ilişkin politikalarına yönelik tepkilerini dile getirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanıyor.

Örgüt Başkanı Neophytos Neophytou, çiftçilerin hayvanlarını korumak amacıyla uygulanan aşılara karşı olmadıklarını belirterek, üreticilerin hayvan ölümlerinin sona erdirilmesini talep ettiğini söyledi.

Örgütün sözcüsü Stella Petrou ise devlet radyosuna yaptığı açıklamada, hayvancılık sektörünün her geçen gün daha da zor duruma sürüklendiğini savundu. Çiftçilerin seslerini duyurmak amacıyla sokağa çıkacağını belirten Petrou, mevcut uygulamalara ilişkin ciddi soru işaretleri bulunduğunu ifade etti.

Hayvanların iki doz aşılanmasına rağmen itlafların sürdüğünü dile getiren Petrou, mevcut protokollerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Konuyla ilgili hukuki görüş aldıklarını da belirten Petrou, bazı uygulamaların değiştirilebileceğini ileri sürdü.

Tarım örgütlerinin protestoya yönelik farklı tutumlarını da değerlendiren Petrou, amaçlarının gerginlik yaratmak değil, taleplerini duyurmak olduğunu söyledi. Eylemin barışçıl şekilde gerçekleştirileceğini vurgulayan Petrou, polisle iş birliği içinde hareket edeceklerini kaydetti.

Organizatörlerin açıklamasına göre eylemciler saat 10.00'da GSP Stadyumu bölgesinde toplandı. Ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyüş düzenlenmesi planlandı.

Polis ise protesto nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındığını açıkladı. Yapılan duyuruda, kamu düzeninin korunması, trafik akışının sağlanması ve etkinliğin sorunsuz şekilde tamamlanması amacıyla bölgede çok sayıda polisin görev yapacağı belirtildi. Katılımcılardan polis talimatlarına uymaları ve yürürlükteki mevzuata riayet etmeleri istendi.

Öte yandan Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides, ayak ve ağız hastalığıyla mücadelede tüm tarafların ortak hareket etmesi gerektiğini belirterek, "İş birliği olmadan bu zorluğun üstesinden gelemeyiz" mesajı verdi.

Christodoulides, önümüzdeki Salı günü epidemiyoloji ekibiyle ve tarım örgütleriyle ayrı ayrı toplantılar gerçekleştireceğini açıkladı. Hükümetin Hayvancılık Derneği ile de temas halinde olduğunu belirten Rum lider, sürece ilişkin tüm paydaşların bilgilendirildiğini ifade etti.