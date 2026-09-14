Ayaklı Gazete’ye Gazimağusa’dan ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, Gazimağusa’da bazı kişilerin çevreye karşı oldukça acımasızca davrandığını belirterek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Geçtiğimiz günlerde yürüyüş yaptıkları bölgelerden çektikleri fotoğrafları bizlere ileten çevre duyarlısı vatandaşlarımız “Fotoğraflarda da görüldüğü gibi bazı kişiler evlerinde kullanmadıkları çeşitli molozları evlerinin yanındaki veya önündeki boş arazilere bırakıyorlar ve ortaya çıkan kirlilikten de hiç rahatsızlık duymuyorlar” dediler.

Bu görüntüleri ayni bölgede defalardır Belediyenin temizlediğini ancak yine ayni görüntülerin ortaya çıktığını ifade eden vatandaşlarımız “Bu konuda belediye ekipleri buralara kontrolsüz şekilde evlerindeki molozları bırakanları tespit edip cezalandırması şart. Aksi halde bu görüntüler hiç bitmeyecek” diye konuştular.

Bir turizm kenti olan Gazimağusa’nın bu şekilde çirkin görüntülerle anılmaması gerektiğini vurgulayan vatandaşlarımız yetkilileri gerekeni yapmaya davet ettiler.