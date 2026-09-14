Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, Cuma akşamı kabinede yaptığınız değişikliklerle seçimler öncesinde güçlü bir hükümet oluşturdunuz. Anlaşılan sayın Olgun Amcaoğlu ile aranız açıldı…

Sn. Faiz Sucuoğlu, Ulaştırma Bakanlığı göreviniz hayırlısı olsun. Acaba sayın Arıklı görevini size devretmek için lütfedecek mi dersiniz? Yoksa bunu beklemiyor musunuz?

Sn. Hasan Taçoy, deneyimli bir bakan olarak oldukça zorlu bir süreçte görevi kabul etmeniz partinize ne kadar değer verdiğinizi gösteriyordur…Allah kolaylık versin…

Sn.Nazım Çavuşoğlu, bugün itibariyle yeni eğitim yılı başlıyor. Ancak geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine taşımacılık sektörü sorunlarının çözülmediği gerekçesiyle öğrenci taşımayacaklarını açıkladılar. Bu sorun inşallah kısa zamanda çözülür…

Sn. Mehmet Çakıcı, ülkemizde son zamanlarda artan cinayet olaylarının temel sebebi nedir? Sanki bu olaylar birbirini tetikliyor gibi görünüyor…

Sn. Emre Perçinçi, Akademinizin Makedonya’da düzenlenen uluslararası bir turnuvaya katılarak orada elde ettiği güzel sonuçlar nedeniyle sizi ve akademinizi kutluyoruz. Demek ki istersek ambargoları kırabiliriz…