Başpınar Lefkoşa’da meydana gelen "İzinsiz Ateş Yakmak ve İhmalkâr Eylemde Bulunma"suçlarından tutuklanan zanlı Saba Nisar Bukharı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Medine Sağır olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 12 Eylül 2026 tarihinde, saat 11:40 raddelerinde, Başpınar mahallesinde, zanlı Saba Nisar Bukhari evinin bahçesindeki yığın halindeki bulunan kuru otları gerekli emniyet tedbiri ve izni almadan yakması ye ateşin kontrolden çıkması neticesinde yangın meydana geldiğini söyledi.

Polis, yangının rüzgârın etkisi ile Başpınar Mahallesinin kuzey kısmında bulunan dere yatağına sirayet etmesi üzerine yaklaşık 25 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar, kamışlar ile zeytin ağaçları yanarak zarar gördüğünü mahkemeye aktardı. Polis memuru Medine Sağır, yangına polis itfaiye, sivil savunma, orman dairesi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Ekiplerinin yanı sıra askeri personel ve bölge halkı müdahale ettiğini ve söndürüldüğünü yangın sonucunda herhangi bir can kaybı olmadığını zanlının suçüstü tutuklandığını ve ifade verdiğini ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.