KKTC Teknik Öğretmenler Derneği Başkanı Ahmet Arslan, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, merak eden, araştıran, sorgulayan, üreten, yeniliklere açık ve ülkesine faydalı bireyler yetiştirmenin en büyük hedefleri olduğunu belirtti.

Arslan, yeni eğitim-öğretim yılının ülkeye, öğretmenlere ve öğrencilere huzur, mutluluk ve başarı getirmesi temennisinde bulundu.

Eğitimin yalnızca bilgi ve beceri kazandıran bir süreç olmadığını, çocukları geleceğe hazırlayan, onların karakterlerini, kişiliklerini ve değerlerini şekillendiren önemli bir süreç olduğunu kaydeden Arslan, "Bu yolculukta en büyük hedefimiz; merak eden, araştıran, sorgulayan, üreten, yeniliklere açık, millî ve manevi değerlere bağlı, ülkesine ve insanlığa faydalı bireyler yetiştirmektir" dedi.

Sağlıklı bir kuşak yetiştirmek için öğrencilere okullarda kendilerini güvende ve mutlu hissedecekleri bir ortam sunmak gerektiğini kaydeden Arslan, "Bizler, KKTC Teknik Öğretmenler Derneği olarak genel amacımız, hayat boyu eğitimi benimseyen, modern dünyada söz sahibi olabilen, eğitimden aldığı güçle yoğun rekabet ortamının şartlarına uyum sağlayabilen, bağımsız düşünebilen ve sorgulayan bireyler yetiştirmek hedefinde olmamız gerektiğini bilincinde olarak hareket etmekteyiz." dedi.

Öğrencilere çağrıda bulunan Arslan, "Okul merak edeceğiniz, soracağınız, araştıracağınız, yanılacağınız, yeniden deneyeceğiniz; kabiliyetlerinizi keşfederken kendinizi de tanıyacağınız bir gelişim sürecidir. Sizlerden, bu süreci çok iyi değerlendirerek hedefinizdeki ideal mesleğinizi kendinizi iyi tanıyarak seçmenizdir." dedi.

Öğretmenlere de çağrıda bulunan Arslan, çocuklara nasıl davranılması gerektiğinin, emeğin en yüce değer olduğunun ve başarıya ancak çok çalışarak ulaşılabileceğinin öğretilmesinin önemine işaret etti.

Çocukların yetişmesinde aile ile okulun birbirini anlaması, birbirine güvenmesi ve aynı amaç etrafında buluşmasının önemli olduğunu vurgulayan Arslan, okul ile aile arasındaki iletişimin daima canlı tutulması gerektiğini belirtti.

Arslan, “Çocuklarımızın iyiliği ve geleceği için okullarımız ve Bakanlığımız ile aynı istikamette yürümek başarı için gerekli bir davranıştır” ifadelerini kullandı.