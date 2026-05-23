22 Mayıs 2026 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Çatalköy’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası sonucu, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren ZYL 965 plakalı araçtaki yolcu Jacqueline Dorothy KHAN (K-68) ile ZYL 965 plakalı araç sürücüsü Muhammad Azam KHAN (E-61)’ın ardından, SZ 785 plakalı araç sürücüsü Sandra Maria Grozia DI LIBERO (K-66) da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam etmektedir.