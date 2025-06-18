Gazimağusa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, dün düzenlenen törende Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile şirket direktörü Gökay Köroğlu sözleşmeye imza attı.

Törende İhale Komisyonu Başkanı Özkan Oza ve komisyon üyeleri de hazır bulundu.

Proje, 3 etap halinde hayata geçirilecek asfaltlama programının ilk ayağını oluşturuyor. İlk etapta, belediyeye gelen yoğun şikayetler ve saha tespitleri doğrultusunda belirlenen acil ihtiyaç bölgeleri ele alınacak. Çalışmaların kapsamı; bazı bölgelerde komple kaplama, bazı noktalarda genişletilerek kaplama ve bazı alanlarda ise yama asfaltlama şeklinde projelendirildi. Sözleşmeye göre çalışmaların kısa süre içinde başlaması ve 120 takvim günü içerisinde tamamlanması planlanıyor.

- Uluçay: “Yollarımızı konforlu ve güvenli hale getiriyoruz”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, kent genelinde daha konforlu, güvenli ve çağdaş bir ulaşım altyapısı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Uluçay, törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Gazimağusa’nın yıllardır çözülemeyen yol sorununu artık geride bırakıyoruz. Belediye olarak kendi öz kaynaklarımızla 100 milyon TL’lik bir bütçe ayırdık. Bu kaynağın ilk 45 milyon TL’lik kısmıyla 1. etap asfalt yenileme çalışmalarını başlatıyoruz. Amacımız sadece mevcut yolları onarmak değil, kent genelinde daha konforlu, güvenli ve çağdaş bir ulaşım altyapısı oluşturmaktır. Halkımızın yaşam kalitesini artırmak ve Gazimağusa’yı daha modern bir şehir haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.”Çalışma yapılacak bölgeler şu şekilde:

“Çanakkale Bölgesi: Kerem Sokak, Zihni Hasip Sokak, Osman Ahmet Sokak, Mehmet Şaban Sokak, Bayraktar Sokak (1050 m), Orhan H. Devriş Sokak, Ovacık Sokak, Şehit İbrahim Hasan Caddesi (İMMAP önü) ve Dize Sokak’ta kaplama asfaltlama;

Nazan Sokak, Mimar Sokak, Tayfun Sokak ve Elvan Sokak’ta genişleterek kaplama;

Bayraktar Sokak’ın 70 metrelik kısmı, Şehler Sokak, Kartuş Sokak ve Ay Işığı Sokak’ta yama asfaltlama yapılacak.

Baykal Bölgesi: Anayasa Sokak, Mercan Sokak, Şirin Bayır Sokak, Şehit İbrahim Hasan Caddesi (Ak Un Market önü – iki çember arası) ve Ziya Gökalp Caddesi’nde (bozuk ışıklar – açık pazar arası) kaplama asfaltlama;

Ziya Gökalp Caddesi’nin (açık pazar – Melek Lisesi arası) kısmında yama asfaltlama

Üççakırlar Caddesi Bölgesi: Üççakırlar Caddesi’nin 750 metrelik kısmı kaplama, 150 metrelik kısmı ise yama asfaltlama

Üççakırlar – Canbulat Lisesi arası ile İhsan Kılıç Sokak’ta da asfalt yama çalışması”