Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, kamu istihdamına erişimin siyasi sadakat üzerinden şekillendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Çeler, “Bir yurttaş işe girmek için bir siyasetçiye oy vermek zorunda değildir. Bir genç, geleceğini kurmak için bir partiye biat etmek zorunda değildir.” dedi.

Çeler yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyuna yansıyan bir görüntüye değinerek, “işe alınacak kişilerin Başbakan tarafından belirleneceği ve oy beklentisi karşılığında devlet kadrolarına istihdam sağlanacağı” iddialarının araştırılması çağrısında bulundu.

Kimlere iş sözü verildiğini soran Çeler, “ ‘Daha önce 10 kişi devlete alındı’ ifadesi doğru mu? Doğruysa bu kişiler kim ve hangi usulle işe alındılar? Başbakanın onayıyla işe alınacağı belirtilen kişiler kimler?” sorularını da yöneltti.

Kamu istihdamında siyasi yakınlığın değil liyakatin esas alınması gerektiğini kaydeden Çeler, “İnsanlara ‘oyunu ver, işini al’ denilen bir yerde liyakat kalmaz. Kamu hizmeti kalmaz. Devlete güven kalmaz.” dedi.

Devlet yönetiminde işe alım süreçlerinin siyasi tercihlerden bağımsız yürütülmesi gerektiğini belirten Çeler, sınav, liyakat ve hakkaniyetin temel alınması çağrısı yaptı.

Görüntülerin, geçmiş istihdamların ve ihale süreçlerinin bütün yönleriyle incelenmesini isteyen Çeler, “Suç unsuru bulunması halinde konu yargıya taşınmalıdır.” dedi.

Çeler, “Oy sandıkta verilir. İş liyakatle verilir. Devlet kimsenin oy karşılığı iş dağıttığı yer değildir.” ifadelerini kullandı.