Özersay yazılı açıklamasında, iki ay önce mülkiyet konusunda Meclis’in kapalı oturum yapması ve ortak bir karar alması çağrısı yaptığını hatırlattı. Tüm siyasi partilerin imzası ve desteğiyle bu kararın, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası örgütlere mektupla gönderilmesini istediğini ifade eden Özersay, hiçbir adım atılmadığını kaydetti.

Bayram öncesi Meclis’teki siyasi parti başkanlarının, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldiğini ifade eden Kudret Özersay, “Anlaşılan o ki mülkiyet konusunda bir cümlede bile anlaşamadılar.” dedi. Dün Meclis’te bu konuların konuşulduğu kapalı bir oturum yapıldığını hatırlatan Özersay, “Ama anlaşılan o ki dün de bu tutuklamalarla ilgili bir Meclis kararı alınamadı, hatta bir karar alınması dahi gündeme gelmedi.” dedi.

Bu konuda bir AD-HOC komite kurulacağı yönünde bilgiler geldiğini kaydeden Özersay, “Ne için?” diye sorarak, Meclis’in bir hafta sonra tatile gireceğini belirtti. Tutuklama furyasının, bir Kıbrıslı Türk avukatın İtalya’da tutuklanmasıyla başlamasının üzerinden bir buçuk yıl geçtiğini ifade eden Özersay, şunları kaydetti:

“Bir buçuk yılda Meclis bir kez bile bu konuda olağanüstü toplanmadı, tek bir gizli oturum yapmadı ve tek bir Meclis kararı dahi almadı. Şimdi aradan bu kadar zaman geçtikten sonra dün yapılan kapalı toplantı da somut bir sonuç doğurmadı.”

“ ‘Bu tutuklamaları doğru bulmuyoruz, iki taraf arasındaki ilişkileri daha da zehirleyen bir ortam yaratır, bu yaklaşıma son verilmelidir’ demek bu kadar zor muydu?” sorusunu soran Özersay, yeni bir savaş çıktığı için konjonktürün büyük oranda değiştiğine de dikkat çekti.