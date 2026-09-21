2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı öğrenci taşımacılığı yarın başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) arasında 2026-2027 eğitim öğretim yılı öğrenci taşımacılığına ilişkin protokol imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, protokole Bakanlık Müsteşarı Murad Aktuğ, KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu ve KTTTB Başkanı Beksan Bekir Akandere imza koydu.

Protokol kapsamında, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öğrenci taşımacılığına ilgili birlikler tarafından yarından itibaren başlanacak.