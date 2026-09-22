Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk iş dünyasının uluslararası görünürlüğünü artırmak, yeni ticari bağlantılar kurulmasına katkı sağlamak ve üyelerinin farklı pazarlara erişimini desteklemek amacıyla Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Fuarı’na katılıyor.

Yarın başlayıp 26 Eylül Cumartesi gününe kadar sürecek fuar İstanbul 'da yer alacak.

KTTO’dan verilen bilgiye göre, Oda, fuarda kuracağı stant aracılığıyla faaliyetlerini, Kıbrıs Türk ekonomisinin ve özel sektörünün potansiyelini, üyelerinin sunduğu ürün ve hizmetleri ziyaretçilere tanıtacak. Fuar süresince iş insanları, yatırımcılar ve farklı sektörlerin temsilcileriyle yeni iş birliği ve ticaret olanaklarının geliştirilmesine yönelik temaslarda bulunulacak.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, fuara katılıma ilişkin değerlendirmesinde, Kıbrıs Türk özel sektörünün dış dünyayla daha güçlü bağlar kurmasının önemine dikkat çekti. İş dünyasının yeni pazarlara ulaşmasını, yeni iş ortaklıkları geliştirmesini ve uluslararası alanda daha görünür hale gelmesini önemsediklerini kaydeden deniz, "MÜSİAD Fuarı’nı da Kıbrıs Türk iş dünyasının potansiyelini anlatmak, üyelerimizi yeni ticari fırsatlarla buluşturmak ve iş bağlantılarımızı güçlendirmek açısından önemli bir platform olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.