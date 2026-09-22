Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Açılış Haftası kapsamında temaslarda bulunmak üzere yarın New York’a gidiyor.

Erhürman, New York temasları kapsamında BM Genel Sekreteri António Guterres ve Genel Sekreter’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar ile bir araya gelecek.

Erhürman’ın perşembe günü Holguín, cumartesi günü ise Guterres ile görüşmesi bekleniyor. Erhürman, programı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Erhürman’ın temaslarını tamamlamasının ardından pazar günü saat 19.55’te adaya dönmesi bekleniyor.

- Üçlü veya 5+1 toplantı beklenmiyor

Cumhurbaşkanı Erhürman, geçen hafta yaptığı açıklamada, New York’ta üçlü görüşme veya 5+1 formatında bir toplantı planlanmadığını, Guterres’in her iki tarafla ayrı ayrı görüşeceğini belirtmişti.

Erhüman, New York’taki görüşmelerinin ardından sürecin nasıl ilerleyeceği konusunun netleşmesi temennisinde de bulunmuştu.