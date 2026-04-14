Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Teknik direktör Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamayla istifa etmişti.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz’de teknik direktörlük görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Göreve geldiği günden bu yana kulübümüzün başarısı için yoğun bir emek veren Burak Yılmaz ve ekibine gönülden teşekkürlerimizi sunar, kariyerlerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."