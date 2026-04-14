Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, 26 yaşındaki milli savunmacı Ozan Kabak'ın sözleşmesinin "uzun bir süreliğine" uzatıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ozan Kabak, "Hoffenheim'da kendimi çok rahat hissediyorum ve birlikte sürekli gelişme potansiyeli görüyorum. Kulübüm bana büyük güven duydu, uzun süren sakatlığım sırasında bile beni destekledi ve her zaman bana inandı. Bu gelişmenin bir parçası olmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum ve kulüple birlikte iddialı hedeflerimize ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Başarılı savunmacı; bu sezon 21 maça çıkarken, 4 gol katkısı verdi.