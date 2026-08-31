Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kurtarılarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yolculara yönelik destekler sürüyor.

Ülkede gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk ve yardım çalışmalarıyla dikkat çeken China Bazaar Direktörü Mazhar Gujrati, yaşanan facianın ardından hastanede tedavi gören yolcuların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağladı.

China Bazaar tarafından, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne yolcuların ihtiyaçları için çeşitli yardımlar ulaştırıldı.

Gujrati, ihtiyaçların devam etmesi halinde desteğe hazır olduklarını belirterek, Genç TV sosyal medya hesabı aracılığıyla, “Bir şeye ihtiyaç olursa yine göndermeye hazırız” mesajını paylaştı