Doğan Türk Birliği Kadın Futbol Takımı’nın kaptanı Müzeyyen Dilek Özbiler’in annesi Nuray Zeytun’un, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Doğan Türk Birliği Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Zeytun’un vefatının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, merhumeye Allah’tan rahmet dilendi.

Kulüp açıklamasında, başta takım kaptanı Müzeyyen Dilek Özbiler olmak üzere Zeytun’un ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilekleri iletildi.