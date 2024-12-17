Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon heyecanı hız kesmeden devam ederken yeni rekorlar da izleyicilerle buluşuyor.

Golden State Warriors sahasında Dallas Mavericks'i konuk etti.

Her saniyesi muhteşem anlara sahne olan maçı 143-133'lük skorla konuk takım kazandı. Mücadeleyi Dallas kazanırken maç önemli bir rekorla da tarihe geçti.

İki takımın üçlük çizgisinin gerisinden bulduğu toplam 48 isabet ile NBA tarihinin en çok üç sayı atılan maçı oldu.

3 sayılık isabetlerin 27 tanesi Golden State Warriors'dan 21'i ise Dallas Mavericks'den geldi.

Müsabakada ev sahibi takımdan Stephen Curry ve konuk takımdan Klay Thompson 7'şer üçlük ile en çok isabet bulan oyuncular oldu.