KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu ile Kıbrıs Aydın Üniversitesi, sporun ve sporcuların gelişimine yönelik olası iş birliği imkanlarını değerlendirmek üzere bir araya geldi.

KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Başkanı Ümit Nusret ve beraberindeki federasyon heyeti, Kıbrıs Aydın Üniversitesi yetkilileriyle gerçekleştirilen toplantıda sporculara yönelik eğitim ve destek olanaklarını ele aldı.

Kıbrıs Aydın Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleşen görüşmeye; İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Özel Kalem Müdürü Tuğçe Koçkat, Kıbrıs Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rukiye Kilili, Kıbrıs Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Danışmanı Dr. Uğur Uysal Yorulmaz, Kıbrıs Aydın Üniversitesi Uluslararası Ofis Direktörü Doç. Dr. Tuğrul Günay, Öğretim Görevlisi Ahmet Enes Güngördü ve KKTC Tanıtım Uzmanı Öğretim Görevlisi Başak Şen Erkem katıldı.

Toplantıda, KKTC genelinde sporun daha da geliştirilmesi ve sporcuların eğitim hayatlarında desteklenmesine yönelik çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Üniversite yetkilileri, başarılı sporcuların yükseköğrenim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli burs imkanlarının sunulacağını belirtti. Bunun yanı sıra sporcuların üniversitenin akademik olanaklarından ve modern spor tesislerinden yararlanabilmeleri için gerekli kolaylıkların sağlanacağı ifade edildi.

Gerçekleştirilen görüşmenin, KKTC’de spor ile yükseköğrenim arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olması hedefleniyor.

Haber ve Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV