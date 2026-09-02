KKTC’li güreşçiler, 28-30 Ağustos tarihleri arasında Malatya’da düzenlenen Uluslararası Altyapı Güreş Turnuvası’nda önemli bir başarıya imza attı.

15 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada U20, U17 ve U15 kategorilerinde mücadele eden KKTC kafilesi, takım halinde ikinci olarak büyük bir başarı elde etti.

Turnuvada KKTC adına Deniz Kadam, Deniz Alaçam, Asya Tanış, Tuğba İdiskut, Bade Ertürk, Eren Gezer, Hakan Kurt, Hatice Menak, Melek Demet, Pınar Ertürk, Tuana Avcı ve Eslem Balaban mindere çıktı.

Sporculardan Deniz Kadam, Deniz Alaçam, Asya Tanış, Tuğba İdiskut, Bade Ertürk, Eren Gezer, Hakan Kurt ve Hatice Menak kategorilerinde ilk 5 içerisinde yer alarak başarılı bir performans sergiledi.

Melek Demet, Pınar Ertürk, Tuana Avcı ve Eslem Balaban ise turnuvayı dereceyle tamamladı. Melek Demet derece elde ederken, Pınar Ertürk ve Tuana Avcı ikinci, Eslem Balaban ise üçüncü oldu.

KKTC’li sporcuların uluslararası düzeyde elde ettiği bu sonuç, altyapı güreşindeki gelişimin önemli bir göstergesi olarak dikkat çekti.

Kürsüye çıkan sporcular ve ilk 5 içerisinde yer alan güreşçiler, KKTC adına turnuvada önemli bir başarıya imza atarak organizasyonu gurur verici sonuçlarla tamamladı.