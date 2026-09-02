KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, Girne’de yaşanan tekne faciasının ardından planlanan Cimnastik Şöleni’nin iptal edildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, yaşanan facianın toplumda büyük bir acı ve üzüntü yarattığı belirtilerek, bu dönemde şölen ve eğlence havasında bir organizasyon düzenlemenin doğru olmayacağı ifade edildi.

Girne Belediyesi’nin festival ve eğlence etkinliklerini iptal etmesi, diğer belediyelerin de benzer etkinliklerini ekim ayına kadar ertelemesi nedeniyle Girne Amfitiyatro’da gerçekleştirilmesi planlanan Cimnastik Şöleni’nin iptal edilmesine karar verildi.

Başkan Hasan Sapsızoğlu, yaşanan elim faciada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.