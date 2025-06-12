Galatasaray transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'i reddeden Leroy Sane'yi aynı gün içinde bitirip gece geç saatlerde İstanbul'a getirdi.

Leroy Sane'yi KAP'a bildiren Galatasaray şimdi de gözünü listesindeki diğer adaylara çevirdi.

Sözcü'nün haberine göre Galatasaray'ın yeni hedefi Bernardo Silva ve İlkay Gündoğan.

Manchester City'den ayrılması beklenen iki yıldızla pazarlıkların son aşamaya geldiği ifade edildi.

Devre arasında da gündeme gelen Mikautadze için Lyon'la tekrar temasa geçildi.

Kaleci için ise bonservisi Chelsea'de bulunan Djordje Petrovic için kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.