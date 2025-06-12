Birinci Lig ekiplerinden M. Hacıali Yılmazköy’de Hüseyin Baflı Başkanlığındaki yönetim kurulu teknik direktör Ali Kanlı ile anlaşması sonrasında yeni sezon kadrosunu oluşturma bağlamında takımda bulunan üç futbolcuyla anlaşma sağladı.
Konuyla ilgili Yılmazköy Kulübü’nden şu paylaşım yapıldı:
“Takımımızdaki 3 futbolcumuzla nikah tazeledik.
Takım kaptanımız Özner Zaifoğlu, TC'li golcümüz Süleyman Şeb ve takımımızın başarılı savunma oyuncusu Ersal Hafız ile anlaşma sağlanmıştır. Sarı lacivertimizde nice başarılar dileğiyle.”