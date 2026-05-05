Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Özbek'in seçimde aday olmak üzere süresi içinde gerekli evrakları sunduğunu belirtti.

Dursun Özbek, mevcut yönetim kurulundan başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yöneticiler İbrahim Hatipoğlu, Timur Kuban, Ece Bora'ya yeni listede yer vermedi. Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile Sportif AŞ yönetici Ömer Sarıgül ile Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Burak Kutluğ ve Özen Kuzu'yu yeni yönetim listesine aldı.

Dursun Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.