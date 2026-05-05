Aksa Süper Lig ekiplerinden Esentepe Spor Kulübü alt yapı antrenörlerinden Gökhan Kim, bu hafta sonu oynanacak olan Mesarya maçının önemine dikkat çeken bir paylaşım yaparak “Bu hafta sonu kazanan taraf biz olmak istiyoruz!..” dedi.

Gökhan Kim’in paylaşımı şöyle:

“BU BİR OYUN AMA

BU HAFTA SONU KAZANAN TARAF BİZ OLMAK İSTİYORUZ!..

Yine bir futbol sezonunun sonuna yaklaştık. Kıbrıs'ta bir kültür haline gelen ve en önemli sosyal aktivitelerden biri olan futbol, Esentepe bölgesi için bir tutku. Öncelikle sezon başından beri bu tutkuya ortak olan, bölge gençlerine, başkanından malzemecisine kadar emek veren herkese teşekkürler.

Kulüpler, hakemler, federasyon, basın vs.. sezona başlarken belli beklentilerle, ümitlerle, duygularla, hedeflerle çok önemli zaman ve emek harcayarak bir yıl geçirdiler. Tüm kurumları ve kişileri Kıbrıs Türk futboluna verdikleri hizmetlerden dolayı tebrik ve takdir ediyorum.

Esentepe olarak bu hafta sonu çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyoruz. Bu maç, Süper Lig’de kalma adına sezonun en kritik karşılaşmalarından biri. Bu ligde kalabilmek; kulübümüzün istikrarını koruması, ekonomik gücünün artması, futbolcularımızın değer kazanması, gençlerimize daha büyük bir vitrin sunulması ve bölgemizin adının daha güçlü şekilde duyurulması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu hafta sonu sahaya çıkacak olan herkesin (futbolcusundan taraftarına) futbolun ciddi bir eğlence ve bir oyun olduğunu unutmadan hareket etmesi dileği ve istemi içindeyim. Fair Play ruhunun sahada ve tribünde en üst seviyede yaşanması, bu oyunun en değerli parçasıdır.

Bu hafta sonu kazanmak ya da istediğimiz sonucu almak; emeğin karşılığını görmek, kulübümüz adına önemli bir kazanım elde etmek ve hep birlikte gurur yaşayacağımız bir tablo ortaya koymak anlamına gelecektir. Ancak unutmamak gerekir ki, futbolun doğasında her sonuç vardır. Hakem hataları, futbol şansı, formsuzluklar gibi etkenler bu oyunun bir parçasıdır ve sonucu etkileyebilir.

Yukarıda da ifade ettiğim gibi; kazanırsak yaşayacağımız mutluluk çok büyük olacaktır. Ancak kaybettiğimizde de dünyanın sonu gelmez. Kimse işsiz kalmayacak, kimse aç kalmayacak, kimsenin hayatı geri dönülmez şekilde değişmeyecek. Futbol bir yaşam mücadelesi değil, hayatın içinde önemli ama sınırlı bir yer tutan bir oyundur.

Bu düşüncelerle sahaya gelip, aynı sağduyu ve olgunlukla evlerinize dönmenizi temenni ediyorum. Bu hafta sonu kazanan ve gülümseyen tarafın biz olması dileğiyle hocalarımıza ve futbolcularımıza başarılar diliyorum.

Bu güne kadar başardıklarıyla bizleri gururlandıran takımımız, sonuç ne olursa olsun sahadan başı dik ve gururla ayrılacaktır…”