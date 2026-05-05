İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Arsenal ile Manchester City arasındaki zirve mücadelesinde dengeler sürekli değişiyor.

5 hafta önce Arsenal iki takımın da maç sayısının eşit olduğu bir tabloda 8 puan farkla lider durumda bulunuyordu. Londra ekibi daha sonra 4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet alınca yarış bir anda kızıştı.

Arsenal'in tökezlediği haftalarda Manchester City maçlarını kazanınca aradaki puan farkı kapandı. 35'inci haftaya Arsenal 73 puanla lider, bir maç eksiği bulunan City 70 puanla ikinci sırada girdi.

Topçular'ın 2 sezon önce olduğu gibi yine son haftalarda şampiyonluğu Manchester City'ye kaptırabileceği konuşulmaya başlandı. Fakat bu kez hata yapan taraf Manchester City oldu.

Arsenal cumartesi günü evinde Fulham'ı 3-0 yenerken, City deplasmanda Everton'la 3-3 berabere kaldı. Konuk ekip 90+7'de Doku'nun attığı golle maçtan 1 puanı zor kurtardı.

Bu sonuçla puanını 71'e çıkaran Manchester City sezonun bitmesine 3 hafta kala, bir maç eksiğiyle lider Arsenal'in 5 puan gerisine düştü.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola da Everton maçından sonra "Şampiyonluk önceden bizim elimizdeydi ama artık değil." açıklamasını yaptı.