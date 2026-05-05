Kickboks Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet takviminde yer alan en önemli organizasyonlardan biri olan 9. Ahmet Sami Topcan Kickboks Şampiyonası 2. Ayak müsabakaları, Mağusa MGA Arena Salonu’nda yapıldı

Kickboks camiasını bir araya getiren turnuva, hem sporcu sayısı hem de teknik kalitesiyle büyük beğeni topladı.

​Ada genelinden 12 farklı kulübün katılım sağladığı şampiyonada toplam 317 sporcu farklı kategorilerde yeteneklerini sergiledi. Turnuvada özellikle The Wolf Akademi Spor Derneği, Mağusa İhtisas Spor Derneği ve Erdem Akademi Spor Derneği sporcularının sergilediği performanslar izleyicilerden yoğun alkış aldı.

​Şampiyonayı yerinde takip eden ve ödül törenine katılan önemli isimler, sporcuların heyecanına ortak oldu. Organizasyona; ​TC Kickboks Federasyonu Ring Sporları Hakem Komitesi Başkanı Serkan Bozacı, ​Tatami Sporları Hakem Komitesi Başkanı Ahmet Tül, ​Tatami Sporları Hakem Komitesi Yardımcısı ve KKTC Kickboks Federasyonu Koordinatörü Ali Kale, ​Ankara Bölge Başkanı Salih Demirdelen ziyaret gerçekleştirdi, dereceye giren sporculara ödüllerini ve madalyalarını takdim etti.