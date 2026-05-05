Kuzey Kıbrıs’ta sporun gelişimine katkı sağlayan kulüplerden Vadili TÇBSK, her yıl geleneksel olarak düzenlediği 19 Mayıs Turnuvası için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp yönetimi, bu yıl turnuvanın 16 Mayıs tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Gençlik ve sporun bir araya geldiği organizasyona yoğun katılım beklenirken, kulüp yetkilileri tüm spor severlere çağrıda bulunarak “Takımını kur, bize katıl” mesajını paylaştı.

Dostluk ve rekabetin ön planda olacağı turnuvada, farklı yaş gruplarından sporcuların sahaya çıkması bekleniyor. Organizasyonun, hem spor kültürünü yaygınlaştırması hem de gençleri aktif yaşama teşvik etmesi amaçlanıyor.