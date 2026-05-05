Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ve KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) kurucu başkanı Ahmed Sami Topcan ölümünün 21.yılında kabri başında anıldı. Lefkoşa Kabristanlığı'nda gerçekleşen anma organizasyonuna KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katıldı.

SERTOĞLU: "YENİ TESİSE AHMED SAMİ TOPCAN'IN ADININ VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Anma töreninde KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Ahmed Sami Topcan'ın ülke futbolu, sporu ve toplum için çok önemli bir isim olduğunu ifade ederek, "21.yılında da yine merhum başkanımızı anıyoruz. Ülkemize ve Kıbrıs Türk toplumuna çok önemli hizmetleri geçmiştir. Adının yaşatılması için bizler de üzerimize düşen görevi yapıyoruz." dedi. Sertoğlu yeni yapılacak olan spor kompleksi projesinde büyük aşama kaydedildiğini ve KTFF olarak spor kompleksine Ahmed Sami Topcan'ın adının verilmesi için çalışacaklarını belirtti. Sertoğlu Topcan'ın sadece futbola değil tüm spor branşlarına katkısı olduğunu ve adının da spor kompleksine yakışacağını ifade ederek merhum Topcan'ı bir kez daha saygı ve özlemle andıklarını kaydetti.

KAMALI: "TOPCAN SPOR CAMİASINA UZUN YILLAR ÖNDERLİK ETMİŞTİR"

KKTC MOK Başkanı Orçun Kamalı ise yaptığı konuşmada 1983 yılında alınan kararla kurulan Milli Olimpiyat Komitesi'nde ilk başkanın Ahmed Sami Topcan olduğunu ve KKTC Milli Olimpiyat Komitesi vasıtasıyla Topcan'ın ülke sporuna çok büyük katkılar gerçekleştirdiğini kaydederek, "Onun açtığı yolda bugün yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. 9 yıl boyunca MOK Başkanı olarak camiaya önderlik eden Topcan'ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."dedi.

TOPCAN: "BABAMIN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA BÜYÜK HİZMETLERİ GEÇMİŞTİR"

Ahmed Sami Topcan'ın oğlu Nazım Topcan konuşma gerçekleştirerek, anma törenine katılan herkese teşekkür ederek sözlerine başladı. Babasının Kıbrıs Türk toplumuna çok büyük hizmetleri geçtiğini anımsatan Topcan, "Babam çok disiplinli bir adamdı. Bunu hem aldığı özel görevlerde hem de spor yaşamında hep en önde tuttu. Kurallara çok bağlıydı ve liderlik vasıflarını taşıyan bir isimdi." dedi. Ahmed Sami Topcan'ın özelde ülke sporuna genelde ise Kıbrıs Türk toplumuna yön veren isimlerin başında geldiğini kaydeden Topcan, 21 yıldır babasının kabri başında toplandıklarını ve onu andıklarını belirtti.