Süper Lig ekibi Yenicami’nin Derviş Sönmez başkanlığındaki yönetim kurulu son hafta maçına yönelik açıklamalarda bulundu. Yönetim Küçük Kaymaklı müsabakasının Gönyeli Stadı’na alınmasını kabul etmediğini bildirdi.

Yenicami yönetiminin açıklaması şöyle: “9 Mayıs 2026 tarihinde oynayacağımız ve kulübümüz açısından büyük önem taşıyan Küçük Kaymaklı müsabakasının Gönyeli Stadı’na alınmasını kabul etmediğimizi açıkça belirtiriz. Söz konusu karşılaşmanın, uzun yıllardır maçlarımızı oynadığımız Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilmesini talep ediyor; Gönyeli Stadı’nda oynanmasına karşı olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz. Bu hususta gerekli resmi itirazın Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu nezdinde yapılacağını da saygıyla duyururuz.”