Rum Ortodoks Kilisesi'nin, Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) 15 otobüs bağışlayacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, Kilise’nin dün, otobüslerin satın alınarak ücretsiz olarak orduya devredilmesine yönelik RMMO ve yüklenici şirket ile sözleşme imzaladığını yazdı.

Gazete, sözleşmenin Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, Savunma Bakanı Vasilis Palmas ve üstlenici şirketin temsilcisi tarafından imzalandığını kaydederek, törende RMMO Komutanı Korgeneral Emmanuil Theodorou’nun da hazır bulunduğunu belirtti.

Habere göre Başpiskopos Yeorgios, törende yaptığı açıklamada, Kilise'nin elinden geldiğince, imkanları dahilinde RMMO’nun ihtiyaçlarına yardımcı olacağını kaydederken; Palmas da Yeorgios’a, ülkenin savunma kalkanını imkanlar dahilinde en üst düzeyde güçlendirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacakları sözünü verdi.