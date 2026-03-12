Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 16 turu ilk maçında iki dev kozlarını paylaştı.

İspanyol temsilcisi Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Pep Guardiola'lı İngiliz ekibi Manchester City'i ağırladı.

VALVERDE'DEN TARİHİ PERFORMANS

Dev kapışmanın 20, 27 ve 42. dakikalarında fileleri havalandıran Valverde, Real Madrid'in soyunma odasına 3-0 önde gitmesini sağladı.

Real Madrid, 57. dakikada penaltı kazandı. Meşin yuvarlağın başına geçen Vinicius Junior, City'nin kaleciei Gianluigi Donnarumma'yı geçemedi.

Karşılaşmayı Valverde'nin 22 dakikada yaptığı "hat-trick" ile 3-0 kazanan Real Madrid, rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Eflatun-beyazlılarda ilk 11'de saha çıkan milli oyuncumuz Arda Güler, 70 dakika görev yaptı.