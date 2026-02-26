Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında İtalya ekibi Juventus ile deplasmanda karşılaştı.

Ev sahibi Juventus, 37. dakikada Manuel Locatelli'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

47. dakikada Barış Alper Yılmaz'a sert bir faul yapan ve sarı kartı olan Lloyd Kelly'i hakem Joao Pinheiro önce çift sarı karttan oyundan attı. Ancak VAR tavsiyesi üzerine bir kez daha pozisyonu inceleyen Pinheiro, sarı kartı iptal edip Kelly'e direkt kırmızı kart gösterdi.

İtalyan ekibi, 70. dakikada Federico Gatti ile skoru 2-0 yaptı.

Juventus, Weston Mckennie ile 82. dakikada farkı 3'e çıkardı: 3-0

İlk maçı temsilcimiz 5-2 kazanmıştı. Rövanşın normal süresi Juventus'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erince uzatmalara geçildi.

105. dakikada Barış Alper’in pasıyla topla buluşan Osimhen güzel bir gol atarak skoru 3 – 1 yaptı.

119. dakikada Singo’nun ara pasıyla defans arkasında topla buluşan Barış Alper topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 3 – 2