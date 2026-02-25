Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde dün akşam eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, bahis ofisleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, ancak olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 862 araç sürücüsü kontrol edildi ve 161’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 12’si muayenesiz araç kullanmak, 45’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si yıpranmış lasktikli araç kullanmak, 49’u trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1’i polisin dur emrine uymamak ve 10’u aracın ışık kurallarına uymamak suçlarından olmak üzere toplam 287 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Girne

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, pansiyonlar, oteller ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ve ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 9 kişi tutuklandı.

Kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 5 adet elektronik nargile tespit edilen kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 2 bin 305 araç sürücüsü kontrol edildi ve 89’u yasal hız sınırı üzerinde süratli, 4’ü alkollü içki tesiri altında, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 21’i de sigortasız araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak, 2’si koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1’i susturucusuz egzozlu araç kullanmak ve 142’si diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 270 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 24 araç ise trafikten men edildi.

-Güzelyurt

Güzelyurt’ta da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis ofisleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 685 araç sürücüsü kontrol edildi ve 21’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si aracın ışık kurallarına uymamak ve 68’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 102 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.