Süper Lig Lefkoşa ekiplerinden Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nde maddi sıkıntılar A takım futbolcularını isyan ettirdi.

Elde edilen bilgiye göre Kaymaklı futbolcuları uzun bir süredir alacaklarını alamadıkları gerekçesi ile dün yapılması planlanan antrenmana çıkmadığı öğrenildi.

Dün saat 16.00’da gerçekleştirilecek antrenman öncesinde oyuncular antrenmana katılmayacaklarını belirtti ve çalışmada yer almadı.

Sezon başından bu yana ödemelerde aksaklıklar yaşandığı, peşinatlar, ilk devrenin sonunda yakalanan galibiyet serisi primi ve son iki aylık dönemde yaşanan maaş geriliği sonrasında oyuncuların antrenmana çıkmama kararı aldığı, ödemelerin yapılması halinde antrenmanlara devam edileceği bilgisi edinildi.