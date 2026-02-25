Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Belediyeler arası Salon Futbol Turnuvasında grup aşaması tamamlandı. İkinci kez organize edilen Belediyeler arası Salon Futbol Turnuvasında A ve B iki ayrı grupta toplam 8 takım katılarak mücadele ediyor. A Grubunda Beyarmudu Belediyesi, İskele Belediyesi, Girne Belediyesi, Yeniboğaziçi Belediyesi, B Grubunda ise Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi, Mesarya Belediyesi, Tatlısu Belediyesi takımları yer alıyor. DAÜ Belediyeler arası salon futbol turnuvasında B grubundan sonra A grubunda da oynanan karşılaşmalarla grup aşaması tamamlandı.

A GRUBU

Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Belediyeler arası Salon Futbol Turnuvası Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanan karşılaşmalarda Girne Belediyesi, Yeniboğaziçi Belediyesi’ni 5-0, Girne Belediyesi, İskele Belediyesi’ni 2-1, Yeniboğaziçi Belediyesi, Beyarmudu Belediyesi’ni 4-3, Yeniboğaziçi Belediyesi, İskele Belediyesi’ni 7-0 mağlup etti. Beyarmudu Belediyesi, İskele Belediyesi ile 1-1, Beyarmud Belediyesi, Girne Belediyesi ile 2-2 beraber kaldı. Bu sonuçların ardından Girne Belediyesi 7 puanla birinci, Yeniboğaziçi Belediyesi 6 puanla ikinci, Beyarmudu Belediyesi 2 puanla üçüncü, İskele Belediyesi ise 1 puanla dördüncü sırada grubu tamamladı.

YARI FİNAL

Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Belediyeler arası Salon Futbol Turnuvası iki yarı grupta oynanan karşılaşmaların sonunda gruplarda ilk iki sırayı alan A Grubunda Girne Belediyesi, Yeniboğaziçi, B Grubunda Çatalköy Esentepe Belediyesi, Mesarya Belediyesi takımlar yarı finale yükseldi. Yarı final çapraz eşleşmelerde ise Girne Belediyesi ile Mesarya Belediyesi, Çatalköy Esentepe Belediyesi ile Yeniboğaziçi Belediyesi eşleşerek final kalma mücadelesi verecek. Yarı final karşılaşmalarını kazanan takımlar final kaybeden takımlar ise üçüncülük mücadelesi verecek. Yarı Final, üçüncülük ve Final karşılaşmaları 2 Mart Pazartesi günü Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanacak karşılaşmaları sonunda turnuva tamamlanacak. Final karşılaşması öncesinde gösteri karşılaşması yapılacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Belediyeler arası Salon Futbol Turnuvasında grup aşamasında alınan sonuçlar şöyle.

A Grubu Sonuçları

Girne Belediyesi-Yeniboğaziçi Belediyesi 5-0

Girne Belediyesi-İskele Belediyesi 2-1

Yeniboğaziçi Belediyesi-Beyarmudu Belediyesi 4-3

Yeniboğaziçi Belediyesi-İskele Belediyesi 7-0

Beyarmudu Belediyesi-İskele Belediyesi 1-1

Beyarmud Belediyesi-Girne Belediyesi 2-2

B Grubu Sonuçları

Çatalköy-Esentepe Belediyesi-Geçitkale-Serdarlı Belediyesi 4-1

Mesarya Belediyesi-Tatlısu Belediyesi 6-1

Çatalköy-Esentepe Belediyesi-Tatlısu Belediyesi 9-0

Çatalköy-Esentepe Belediyesi-Mesarya Belediyesi 2-1

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi-Tatlısu Belediyesi 5-0

Mesarya Belediyesi-Geçitkale-Serdarlı Belediyesi 2-2

Yarı Final Programı

2 Mart Pazartesi

Girne Belediyesi-Mesarya Belediyesi

Çatalköy Esentepe Belediyesi-Yeniboğaziçi Belediyesi

Üçüncülük

Yarı Final karşılaşmaların kaybeden takımlar

Gösteri Maçı

Final

Yarı Final karşılaşmaların kazanan takımlar

Ödül Töreni