U17 Elit Ligi’nde şampiyonluk ipini göğüsleyen Mağusa Türk Gücü U17 Takımı, şampiyonluğun ardından anlamlı bir ziyarete imza attı.

Sarı-yeşilli gençler, kulübün merhum yöneticisi Fikri Arkıner’i anarken, “Şampiyon Melekler”i de unutmadı. Gerçekleştirilen ziyarette hem vefa hem de birlik mesajı verildi.

Şampiyon kadro, elde edilen başarının sadece sportif bir kazanım olmadığını; aynı zamanda emek verenleri, kulüp değerlerini ve geçmişte iz bırakan isimleri hatırlamak anlamı taşıdığını gösterdi.

MTG Akademi, altyapı başarılarının yanında sergilediği bu anlamlı duruşla da takdir topladı.